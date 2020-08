I spidsen for blodig HA-krig: 'Mor' var den værste i verden

Maurice Boucher havde tilnavnet 'Mor', men moderligheden rakte ikke ud over klubgrænserne i Montreals afdeling af HA. Boucher var nemlig både brutal og samvittighedsløs. Foto: John Mahoney/ Montreal Gazette/Ritzau Scanpix

Maurice Boucher blev spøgende kaldt 'Mor' af sine klubkammerater i Hells Angels i Montreal - men den brutale bikerboss var også i front for historiens hårdeste bikerkrig og afsoner nu livstid for drabet på to fængselsbetjente