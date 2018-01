Magnus Hansson ligger i stilling i den afghanske ørken og observere mod en flok formodede taliban-krigere. Foto: 'Altid fremad'

Historien om en nedtur: Ptsd tvinger i løbet af få år Magnus Hansson fra at være nyudnævnt jægersoldat til at sidde som kriminel stofmisbruger foran en dommer og vente på at få sin straf