Jaloux ægtemand dømt: Stalkede sin ekskone 1516 gange

Den nu dømte mand skrev især mails til sin ekskone. Motivet var ifølge hans forsvarer ikke at vinde hende tilbage men at få frem, at han følte sig udsat for en dyb uretfærdighed og stadigvæk elskede hende. Foto: Aleksander Klug