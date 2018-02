Kæreste myrdet og mor i livsfare: Knivstikker lænket til seng

For øjnene af mange restaurantgæster dolkede 24-årige Benjamin Walsh (her i håndjern på hospitalet) lørdag sine forældre i Boston, USA. Nu anklages han for også at have dræbt sin kæreste med adskillige knivstik. Foto: Art Illman/AP