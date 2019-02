Kriminelles nye trick: Klonede firmaer udnyttes til bedrageri og hvidvask

En tidlig onsdag morgen slog politiet til mod denne ejendom i Nordsjælland. Efterforskerne beslaglagde blandt andet mobiltelefoner, et større pengebeløb og byggematerialer for cirka 100.000 kroner, som menes at være vigtige beviser i en sag om organiseret kriminalitet. Foto: Kenneth Meyer