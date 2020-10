Politiets guldfugle har fået lange straffe efter at have sat livet på spil og angivet deres kriminelle medsammensvorne. Der burde være større rabat, mener forsvarsadvokat

For abonnenter

Man ser det ofte i amerikanske film - en presset gerningsmand laver en aftale med politiet, lægger kortene på bordet og slipper for straf.

Et eksempel fra virkelighedens verden er den spektakulære retssag fra i år mod den amerikanske rapper 6ix9ine, der med sit regnbuefarvede hår og ansigtstatoveringer fra en vidneskranke i New York fortalte alt, hvad han vidste om sin tidligere bande, Nine Trey Gangsta Bloods.