En nu tidligere kvindelig fængselsbetjent i Vestre Fængsel kom lidt for tæt på Peter Madsen. Det kostede hende jobbet. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Da fængselsbetjenten sagde op, fordi hun var kommet lidt for tæt på Peter Madsen, fortalte hun først ikke ledelsen i Vestre Fængsel om årsagen til sin afsked. Men fundet af brevveksling mellem de to betød, at hun blev fritstillet