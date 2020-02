Bandelederen Hemin Dilshad Saleh blev efterlyst af politiet, efter han stak af under sin varetægtsfængsling. Politifoto

Bandelederen forsøgte selvmord to gange, før han blev overført til den retspsykiatriske afdeling, hvor han flygtede fra. Overlæge vurderer, at han simulerede at være psykisk syg