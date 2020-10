Et Hells Angels-medlem er sammen med en kammerat tiltalt for brutalt overfald ved Christiania sidste år

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Efter at have afgivet forklaring i en sag mod et 37-årigt Hells Angels-medlem og hans kammerat, var lettelsen så stor hos sagens unge offer, at han betroede sin befrielse til en politibetjent.