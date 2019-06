Lovens lamme arm: Sager venter i årevis på at komme for retten

Politiet har fået flere ressourcer, mens sagsbunkerne vokser hos anklagerne, der skal føre sagerne i retten. Foto: Jonas Olufson.

Anklagerne er pressede og stressede. De er for få til at klare voksende sagsbunker, og det går ud over ofrene