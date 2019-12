Lurer-tiltalt politimand: Filmede hemmelig elsker i seng

Den nu pensionerede, 60-årige tiltalte i overvågnings-sagen i Retten i Sønderborg var i aktiv tjeneste som politimand, da han blev anmeldt for at have taget ulovlige billeder af en hemmelig kæreste i hendes soveværelse tilbage i 2017. Der er navneforbud i sagen. Foto: Privatfoto