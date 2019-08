Makaber drabstiltale: Kvalte sin kæreste og brændte hendes lig

Den nu 59-årige mand på billedet er nu tiltalt for at have dræbt sin kæreste ved kvælning søndag 10. marts i år på sin landejendom på Møn og derefter sat ild til hendes lig. Billedet er afmasket, da der er navneforbud i drabssagen. Foto: Privatfoto