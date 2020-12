Maria From Jakobsens forsvinden og frygtede skæbne har rystet og chokeret hendes familie.

- Vi har en frygtelig masse spørgsmål og frustrationer. Er der nogen faretegn, vi har overset? Nogen puslespilsbrikker, der gør, at det hele giver mening? Jeg synes, det er svært at få brikkerne til at passe sammen, siger Niels From.