Sommerhus er nu inddraget i undersøgelserne af den gådefulde sag om Maria From Jakobsens forsvinden, som politiet efterforsker som drab. Politiet er under et kolossalt pres, siger vicepolitiinspektør Lau Lauritzen

Et sortmalet sommerhus midt i et idyllisk sommerhusområde i Nykøbing Sjælland er blevet et af omdrejningspunkterne i det, politiet mener, kan være et uhyggeligt drab på 43-årige Maria From Jakobsen.