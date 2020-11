Mens politiet forsøger at kaste lys over, hvad der skete i timerne, fra et 28-årigt medlem af Loyal To Familia (LTF) blev tvunget ind i en bil i Hvidovre, og indtil han knap fire timer senere blev fundet liggende på jorden forslået og mishandlet ved Ishøj idrætscenter, leder andre tilsyneladende også efter gerningsmændene.