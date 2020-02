Mor og far kan ikke tilgive: Natascha kørt i døden af ekskæreste

Den 17-årige sosu-studerende Natascha Arrild blev dræbt som passager i sin ekskærestes bil forbindelse med en voldsom trafikulykke i den lille by Lellinge i marts 2019. Foto: Privatfoto

Natascha Arrild fylder mere i sin mors og fars tanker end nogensinde.

Det samme gør den unge mand, der sad bag rattet, da den 17-årige Borup-pige natten til søndag 10. marts sidste år blev kørt i døden som passager i sin ekskærestes Peugeot 206 i landsbyen Lellinge vest for Sydmotorvejens afkørsel 33.

Den unge mand blev tirsdag i Retten i Roskilde idømt tre måneders ubetinget og et års betinget fængsel for uagtsomt at have slået Natascha Arrild ihjel. Han blev fundet skyldig i groft hensynsløs kørsel og i at have kørt med alt for høj hastighed.

Se også: Kørte ræs i landsby: Ekskæreste dømt for uagtsomt manddrab på Natascha

Efter deres ældste datters død sætter Jes og Anja Arrild - her sammen med deres syvårige datter Julie - alt ind på at give deres to andre børn masser af kærlighed og omsorg. Foto: Linda Johansen

- Det er helt sindssygt, som jeg savner Natascha, lød Anja Arrilds udmelding før retssagen, som hun sammen med den afdøde teenagers far har fulgt som tilhørere.

- Efter Nataschas død mangler der et stort stykke af os. Det er blevet en del af vores identitet, at vi har mistet hende. Smerten er der hele tiden, forklarer Jes Arrild.

'Respektløst og egoistisk'

Ligesom Nataschas mor har Jess Arrild haft behov for at se bilens fører i øjnene. De ville ikke tage til takke med andres indtryk. De ville aflæse hans kropssprog. Suge alle detaljer om ulykken til sig.

Den drabstiltalte 21-årige mand var kærester med Natascha Arrild i halvandet år frem til julen før den tragiske dødsulykke. Foto: Privatfoto

Den 45-årige maskintekniker og den lige så gamle investeringsrådgiver er også fælles om en fast holdning. Ingen af de to kan tilgive den unge mand, der i halvandet år frem til julen før dødsulykken var kærester med Natascha Arrild.

Især ikke fordi deres datters ekskæreste ifølge et bagved kørende vidne kørte med 'over 120 km/t' igennem den lille by. En strækning med helleanlæg, hvor hastighedsbegrænsningen er halvt så høj.

Jes og Anja Arrild og deres syvårige datter Julie på det ulykkessted i landsbyen Lellinge, hvor deres datter Natascha mistede livet i en tragisk fartulykke i marts 2019. Familiens liv er næsten et år senere stadigvæk præget af sorg og dyb smerte. Foto: Linda Johansen.

- Det er så respektløst og egoistisk. Jeg hader ham over alt på jorden. Nogle gange har jeg tænkt, at han bare skulle klynges op, og jeg har haft svært ved at tænke på Natascha uden at se ham for mig og blive enormt vred. Men helt ærligt, så betyder straffen ingenting for mig. Det forandrer jo ingenting, siger Jes Arrild.

Frem med sandheden

Det gør den til gengæld for Anja Arrild. Efter ulykken er den ulykkelige kvinde gået på deltid. Hun går til psykolog og får antidepressiv og angst-dæmpende medicin i kampen for at dulme sorgen over datterens dødsfald.

Nataschas forældre har svært ved at tilgive Nataschas ekskæreste. Det var den nu 21-årige mand, der sad bag rattet i den forulykkede BMW, som deres datter var passager i. Men de nægter at grave sig ned i et sort hul af fortvivlelse. Foto: Linda Johansen.

- Jeg har brug for, at en voksen med juridisk autoritet siger til ham: Det var forkert, hvad du gjorde. Der må jeg tro på, at retssystemet gør sit arbejde, og at sandheden kommer frem. Det eneste, jeg ellers går op i, er at få ham ud af vores liv, så vi kan få hverdagen til at fungere igen, siger Anja Arrild.

Fakta om sorg: Mange bliver ensomme og syge • Hvert år mister ca. 55.000 danskere en nær ven eller et familiemedlem. • Når et menneske dør, efterlades fire personer i gennemsnit i sorg. • 10-15 procent af alle efterladte efterlades med en kompliceret sorg, der ikke er aftagende. • Fire ud af 10 efterladte vil være sygemeldt i kortere eller længere tid. • Seks ud af 10 henvender sig til en professionel psykolog. • Otte ud af 10 savner at tale med andre om den, de har mistet efter dødsfald. • Tre ud af fire har skjult deres sorg over for familiemedlemmer. • Seks ud af 10 har oplevet, at personer i deres omgangskreds har undgået dem efter tabet. Kilder: Det Nationale Sorgcenter - børn, unge & sorg, Poul og Pernille Offersens bog 'Du som er i himlen - os der er tilbage' Vis mere Luk

Parret har en datter på syv år og en søn på 14, som de sætter alt ind på at give kærlighed og omsorg. Men overskuddet er ikke altid til stede, Med Anja Arrilds ord er det svært at være mor for to børn, når der nu skulle være tre.

Bange for at knække

Anja og Jes Arrild bor stadigvæk i Borup, og kontakten er tæt og fortrolig. Parret gik fra hinanden i 2018 efter 20 års ægteskab. Men kærligheden har vist sig at være uopslidelig.

Jes Arrild lægger ikke skjul på sit ubændige had til sin afdøde datters ekskæreste. Dødsfaldet præger også lillesøster Julie, der føler et lige så stort savn som sine forældre. Foto: Linda Johansen.

- Vi elsker hinanden, men vi kunne ikke bo sammen som mand og kone. Det gode er, at Nataschas død faktisk har gjort vores bånd endnu stærkere. Vi er enige om, at det ikke nytter at grave sig ned, siger han.

- Ja, vi passer på hinanden, og da Natascha døde flyttede Jes faktisk hjem til mig. I en periode sov vi alle sammen i én stor seng, siger Anja Arrild.

Retssagen og resultatet af den får ikke lov at sparke hende tilbage i et sort hul af fortvivlelse.

- Jeg er smadderbange for at knække igen. Men heldigvis er jeg ikke alene. Jeg har en masse andre gode mennesker omkring mig, siger Anja Arrild.

Efter retsmødet udtrykte den stærkt berørte mor en lille smule forståelse for den nu dømte mand:

- Jeg fik helt ondt af ham. Forfærdeligt. Tænk hvis det var ens eget barn.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nataschas organer reddede seks liv

Natascha Arrild havde overfor sin mor udtrykt sig positivt om organdonation. Hendes forældre finder håb og mening i, at den afdøde teenagers organer et døgn efter dødsulykken kom seks patienter til gode. Foto: Privatfoto

Natashcha Arrild blev endegyldigt erklæret hjernedød på Rigshospitalet i København lige over middag 10. marts 2019. Samme aften slukkede lægerne for de maskiner, der indtil da holdt den 17-årige pige kunstigt i live.

Skaderne på hendes hoved var så omfattende, at hun umuligt kunne overleve.

På det tidspunkt havde den trafikdræbte piges truffet en vital beslutning. Nataschas organer skulle så vidt muligt doneres til andre, så de kunne hjælpe de mennesker med at leve videre.

Tre danskere lever nu med Jes og Anja Arrilds afdøde datters nyrer og lever - som blev delt og kom to egnede patienter andre til gode - mens tre andre har fået indopereret livsvigtige dele af hendes hjerte.

Natascha Arrild ligger begravet ved Borup Kirke. Billedet af gravstedet er fotograferet af den afdøde teenagers forældre i forbindelse med hendes 18 års fødselsdag. Foto: Privatfoto

Håb i meningsløsheden

Nataschas forældre er overbevist om, at organdonation var det rigtige. Jes og Anja Arrild beskriver det som et håb og et lysglimt midt i al meningsløsheden omkring Nataschas død.

- Natascha skulle ikke dø for ingenting. Det hjælper at vide, at seks mennesker har fået et godt liv på grund af hende, siger Jes Arrild.

- Det giver os noget positivt at holde fast i, siger Anja Arrild.

Sidste år var der i Danmark 102 afdøde organdonorer. Det er det næsthøjeste antal siden 2009, viser nye optællinger fra organdonor.dk. Den dokumenterer, at 395 patienter blev transplanteret. Der blev transplanteret 30 hjerter, 30 sæt lunger, 276 nyrer, seks bugspytkirtler og 64 levere.

Kennis knuste ur og tøj dulmer familiens sorg: Vi er bange for at miste - igen