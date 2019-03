Mor tiltalt for dødsvold: Spillede computer inden søn fik hjertestop

Den 25-årige mor fik flere gange tåre i øjnene, da hun blev afhørt i retssal 41 i Københavns Byret i sagen, hvor hun selv er tiltalt for vold med døden til følge på sin søn. Foto: Jakob Jørgensen

Moderen spillede computer aftenen inden, hendes søn fik et hjertestop efter at have haft kraniebrud i flere dage

En 25-årig mor er tiltalt for at have udøvet så rå brutalitet mod sin egen søn på halvandet år, at drengen efter få dage døde.

Sagen mod moderen startede mandag, hvor det kom frem, at hendes kæreste fandt drengen i parrets stue uden vejrtrækning en torsdag morgen 26. maj 2016.

Han havde fået et hjertestop, og han blev indlagt på Rigshospitalet med tredobbelt kraniebrud og hjerneblødninger. Skaderne var fire til seks dage gamle, har retsmedicinerne vurderet.

Dagen efter indlæggelsen blev der slukket for den lille drengs respirator.

Men blot aftenen før hjertestoppet var den tiltalte mor, der nægter sig skyldig, helt tæt med sin søn.

- For en gangs skyld lå jeg med ham i armene, fordi han havde brug for det, og jeg lod ham falde i søvn i mine arme, sagde den 25-årige kvinde mandag, hvor første retsmøde i sagen fandt sted i Københavns Byret.

Spillede computer

Hendes søn fik det skidt efter søndag 22. maj. Han havde kastet op, var hævet omkring øjnene, og havde et blødt punkt på toppen af hovedet. Den tiltalte kvinde så ikke, hvordan han fik bulen, fortalte hun i retten.

Hun ringede aldrig til en læge for at få sønnen undersøgt, og hun oplevede, at hendes søn fik det bedre i løbet af et par dage. I en dagbog har hun skrevet, at han havde 39 grader i feber tirsdag.

Med sønnen i umiddelbart bedring havde kæresteparret, der for nyligt var flyttet sammen i København, lagt i kakkelovnen til en hyggelig onsdag aften.

- Der var lige udkommet et nyt computerspil, vi havde glædet os til, så vi ville gerne prøve at spille det, sagde den 25-årige i retten.

Sønnen med de flere dage gamle skader blev lagt i seng, og parret gik i gang.

Vågnede op til hjertestop

Hvornår moren gik i seng den aften, kan hun ikke huske. Men hun vågnede op til alle mødres værste mareridt.

- Jeg vågnede op ved, at (kærestens navn undladt, red.) kaldte på mig. Han fortalte mig, at (sønnens navn undladt, red.) ikke trak vejret. Jeg vågnede op fortumlet og forvirret, og jeg troede ikke rigtigt på det.

- Han havde blå læber. Jeg kaldte på ham gentagende gange og håbede, han vil registrere min stemme. Jeg håbede, han ville komme tilbage, fortalte kvinden med rystende stemme.

Moderens kæreste ringede 112 og hun selv gav sønnen hjertemassage, inden ambulancen kom og hentede drengen. Men moderen måtte forlade hospitalet uden sin søn, hvis liv ikke var til at redde.

Ifølge anklageskriftet har moderen slået sin søn med flad hånd på et krisecenter, og efterfølgende på en adresse i København skulle hun have udført rå og brutal vold.

Hun er også tiltalt for ikke at have hjulpet sin søn, da han var i livsfare.

Læs mere om sagen her:

Mor tiltalt for dødsvold mod søn

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Har ikke selv påført sig skaderne

Den tiltalte mor nægter sig skyldig i alle sagens forhold. Hun har aldrig slået sit barn, har hun fortalt i retten.

Ved obduktionen af den kun halvanden år gamle dreng, fandt retsmedicinerne skader på kraniet, der måtte være mellem fire og seks dage gamle.

Og skaderne er opstået ved vold. Der er tale om slag med eller slag mod en glat overflade. En overflade, der meget vel kunne være en hånd.

Politiet har snævret det ind til, at skaderne må være sket søndag 22. maj 2016.

- Jeg har ikke oplevet andet, end at han græd voldsomt ude i haven den søndag, sagde den tiltalte mor i retten mandag.

Legede uden opsyn

Ifølge hendes forklaring havde hendes søn leget i haven. Da han er uden opsyn i et kort øjeblik, begynder han at græde, som han aldrig har grædt før.

Hun undersøgte ham overfladisk, men fandt ikke umiddelbart nogen skader på ham.

Først dagen efter skulle hun have opdaget, at han havde et blødt punkt på toppen af hovedet, lød hendes forklaring.

Det er ikke muligt, drengen selv har kunne påføre sig skaderne, heller ikke ved at falde ned fra en stol eller lignende, har retsmedicinerne konkluderet. Det fortalte anklager Anders Larsson i Københavns Byret mandag.