Med denne efterlysnings-plakat forsøgte fransk politi at skabe ny opmærksomhed om den døde pige, 25 år efter at hendes lig blev fundet. Foto: Alain Jocard/Ritzau Scanpix

I 1987 blev Frankrig rystet over fundet af et mishandlet pige-lig. Først mere end 30 år senere lykkedes det at skabe et gennembrud i sagen. Forældrene er anholdt for drabet