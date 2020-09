Den ene er lyssky forretningsmand, den anden hjalp Britta Nielsen med kontanter under flugt i Sydafrika. Sammen er de tiltalt for momssvindel af historiske dimensioner i Polen

To danskere risikerer et årelangt ophold i polsk fængsel for deres formodede rolle i en international momsmafia, der har snydt den polske statskasse for et trecifret millionbeløb.