Politiets 'strike force' i kampen mod bandekriminalitet har nu anholdt otte personer for et brutalt mord på en 60-årig rocker-præsident på hans australske landejendom i januar 2020

Et enkelt pistolskud i hovedet var nok til at tage livet af Shane de Britt, præsident for den australske Central West-afdeling af rockergruppen Bandidos.