Nu starter sagen: Duo tiltalt for makabre drab

Det umage par er blandt andet tiltalt for to drab og brandstiftelse. Bodybuilderen ses til venstre og den tidligere elitesvømmer til højre.

Ofrene blev udsat for massiv vold, og deres huse blev sat i brand. En af de afdøde blev stukket med en spids genstand og lommerne fyldt med sten for at tynge liget ned i en sø