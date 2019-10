Ny bog afslører: Sådan forfører rockermiljøet unge mænd

Rockere er gode til at feste. Livet i det kriminelle miljø er dog også brutalt og ender fatalt. Bandidos-rockeren Poul Joachim Hansen - kendt som Big Mac - blev tævet ihjel. Før begravelsen mødte cirka 250 motorcykler op ved Bandidos' klubhus på Industrivænget i Hillerød for at køre i optog bag afdødes kiste. Foto: Kenneth Meyer