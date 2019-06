Øjenvidner til dobbeltdrab: Det var en ren likvidering

Herlev-ægteparret så og hørte dele af skuddramaet udspille sig igennem et vindue i deres soveværelse. På et tidspunkt fik Karen Margrethe Jensen nok og trak sig tilbage til stuen. Foto: Jonas Olufson

Ægtepar så til fra første parket, da maskerede mænd skød to mænd foran lejlighedskompleks i Herlev

Kurt Jensen og hans hustru Margrethe troede, det fredelige kvarter Sennepshaven i Herlev var ramme om et rollespil eller skramlen med affaldscontainere, da de hørte det første brag.

Sekunder senere blev de klogere. Med egne øjne og fra første parket i deres lejlighed så ægteparret på 78 og 66 år en af fire maskerede mænd affyre skud direkte ind i kroppen på et af drabsofrene.

- Det var virkelig skræmmende. De havde jo skudt manden én gang. Det var en ren likvidering, fortæller Kurt Jensen.

På en afstand af højst 20 meter så han igennem en dobbeltrude i parrets soveværelse, hvad der skete.

Her er den Renault, som de to drabsofre og deres uskadte chauffør opholdt sig i, da de tirsdag eftermiddag blev udsat for ukendte gerningsmænds brutale angreb i Sennepshaven i Herlev. Foto: Kenneth Meyer

- To mænd gik rundt om bilen (en mørkeblå Renault, red.) i udkørslen fra parkeringsarealet. De gik direkte hen til den åbne fordør i passagersiden. Jeg kunne se, at der lå en mand med foden ude. Så skød han med maskinpistolen igen. Der var flere skud, fortæller Kurt Jensen dagen efter skuddramaet tirsdag omkring klokken 17.50.

Maskerede mænd for omkring

Karen Margrethe Jensen var i gang med at tilberede aftensmad, da de hørte det første brag og skuddramaet udviklede sig. Sammen med sin mand gik hun hen til vinduet i soveværelset, hvor de så fire maskerede mænd 'fare omkring' neden for sig.

- Den ene havde en maskinpistol. Jeg kunne ikke se deres ansigter, og jeg lagde ikke mærke til, om de andre var bevæbnede, fortæller Kurt Jensen.

Parret bed mærke i, at den blå bil holdt i udkørslen med fronten ud mod omfartsvejen Klausdalsbrovej. I den brede græsrabat ud mod vejen holdt den sølvgrå Audi, som politiet senere fandt efterladt i Nordsjælland. På begge biler stod den ene dør stod åben.

- På det tidspunkt stod de i to parkeringsbåse og pegede hen imod opgangen ved siden af vores. Jeg kunne se noget eller nogen ligge på fliserne derhenne. De løb derhen, og så blev der affyret skud igen. Det var frygtelige brag, og det var der, det gik op for os, at der ikke bare var tale om nogle knægte, der lavede fis og ballade, forklarer Kurt Jensen, der i forhold til den del af dramaet stod i en blind vinkel og derfor ikke kunne se, nøjagtig hvad der skete.

Karen Margrethe fik nok

Efter den skudafvikling løb to af mændene direkte hen til den sølvgrå bil og satte sig til rette. To andre gik hen til den blå bil med det første skudoffer, hvor manden med maskinpistolen foretog, hvad Karen Margrethe og Kurt Jensen opfattede som en ren likvidering.

- Det var der, jeg fik nok. Efter de skud gik jeg ind i stuen, siger Karen Margrethe Jensen, som heller ikke fik indtryk af de maskerede mænds etnicitet, men hun hæftede sig ved, at de var 'meget slanke'.

Kurt Jensen så, hvordan de to mænd sluttede sig til de andre, hvorefter den sølvgrå bil drønede ind over Kausdalsvejs midterrabat med græs og kørte væk i østlige retning mod Gladsaxe.

- Hvordan har I det med at være vidner til, hvad der fremstår som et meget brutalt dobbeltdrab?

- Vi tænkte på det hele aftenen. Jamen, det er da ubehageligt og meget skræmmende. Vi har boet her i 40 år, og vi har aldrig været ude for noget lignende. Det er normalt et fredeligt område, siger ægteparret samstemmende.

