Omfattende jagt i ubådssagen: Undersøgte om Madsen havde slugt bevis

Drabschef Jens Møller fortæller, at politiet minutiøst har undersøgt, om Peter Madsen kan have skilt sig af med et hukommelseskort til et videokamera, der blev fundet i ubåden, eksempelvis da han blev anholdt i Dragør Havn. De har endda undersøgt, om han kunne have slugt et kort. Det er dog uvist, om der har været noget kort i kameraet. Fotos: Rasmus Flindt Pedersen og Sonny Windstrup