Politiet: LTF samlede mord-kommando inden stort angreb på Brothas

Drabet på en 22-årig i Mjølnerparken skete godt to uger efter at 16 LTF´ere, ifølge tiltalen, forsøgte et stormløb mod Brothas i forsøget på at dræbe ledende Brothas-medlemmer. Foto: Kenneth Meyer