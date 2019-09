Sådan så danskeren ud, da spansk politi befriede ham efter 10 dage. Han var banket gul og blå og havde blandt andet en brækket albue. Foto: Policía Nacional

150 kilo hash blev købt for at blive smuglet til Danmark. Men sælgerne fik ingen penge, så 30-årig dansker blev kidnappet og hans familie afpresset for 1,3 millioner kr.