Rigmand scorede kassen på hestesalg til Britta

Jesper Brunander udrejste officielt fra Danmark i 2012 for at bosætte sig i Schweiz. Hans selskab COPI Group A/S har adresse på Bredgade i København. Derudover ejer velhaveren en landejendom i Fredensborg, hvor den offentlige vurdering lyder på 27,5 mio. kroner. Ejendommen er ifølge Tingbogen belånt for 26,4 mio. kroner. Foto: PR