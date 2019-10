Henrik 'Svejser' Neve Pedersen var indtil for nyligt præsident i den lokale HA-afdeling i Aalborg, men har nu status af OUT . Foto: Rene Schütze

'Bad Standing' i rockermiljøet kaldes i dag for 'OUT', men der er stor forskel på, hvad det kan medføre - 'voldsomt at blive frosset ud', siger en kilde