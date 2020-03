Sav-mordene: Er gåden løst?

Rasmus Kirkegaard Kristiansen (th.) har været efterlyst i næsten tre årtier for drabet på Erik Højer Christensen (tv.). Portugisisk politi har også haft Kirkegaard mistænkt for at stå bag Henrik Behrendt Larsens forsvinden, men det har han dog aldrig været sigtet for. Ritzau Scanpix/Polfoto