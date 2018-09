Ud af seks, der blev dømt i forbindelse med starten på Store Nordiske Rockerkrig på dansk jord,er to tilbage i HA. Fotocollage: Ekstra Bladet/Claus Bonnerup.

To har forladt klubben, to er døde, mens to fortsat er medlemmer af Hells Angels ud af det hold på seks rockere, der skrev blodig kriminalhistorie i Københavns Lufthavn