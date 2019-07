Sigtet for boremaskine-tortur: Mesterbokser og Bandidosbror anholdt i Spanien

Brødreparret Patrick (t.v.) og Johnson Bogere er blevet anholdt. Svensk politi sigter de to for en brutal voldssag, hvor de angiveligt skulle have bortført og udsat to mænd for tortur. Foto: Ritzau Scanpix og privatfoto