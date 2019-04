Sigtet for drab på tre ældre: Dømt for fire kvælergreb

Den 26-årige har en uhyggelig fortid, men nægter sig skyldig i sigtelserne om drab. Privatfoto.

26-årig nægter sig skyldig i drab på tre ældre, hvoraf mindst to er blevet kvalt. Han er tidligere dømt fire gange for at have taget kvælergreb