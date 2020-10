Tre mænd med tilknytning til rockergruppen Bandidos på henholdsvis 31, 37 og 38 år er sigtet for at begå et særdeles groft drabsforsøg ved 3. oktober at smide to håndgranater ind i et hus i landsbyen Mullerup på Vestsjælland, hvor en 46-årig mand lå og sov på en sofa i stuen.