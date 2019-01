Sikkerhedschef analyserer øltoget: Her er det svage punkt

Sikkerheden kan på flere punkter kan forbedres for togtrafik på Storebæltsbroen. Men Danmark kan ikke stå alene. Det mener Mogens Hasle Møller, tidligere lokomotivfører og sikkerhedschef og planlægger i TX Logistics og BaneDanmark. Foto: Anthon Unger

Sikkerheden for togtrafikken over Storebælt kan blive bedre, men Danmark ryger ud af kampen, hvis kravene kun skærpes her i landet, mener Mogens Hasle Møller, tidligere sikkerhedschef i TX Logistics og koordinator i BaneDanmark