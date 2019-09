Skjult kamera i soveværelse: Politimand tiltalt for at belure kvinde

Den tiltalte skal i det skjulte have fotograferet og beluret kvinden i et sommerhus, mens han stadigvæk bestred ledende funktioner som politimand. Foto: Ekstra Bladet

Erfaren politimand tiltalt for at have brugt mini-kamera i usb-oplader til at optage krænkende billeder af kvinde i sommerhus