Skudt og gravet ned: Pornostjerne sigtes for mord

Pornostjernen Aubrey Gold fotograferet i fængselstøj efter sin anholdelse. Den 23-årige kvindes film er set millioner af gange på pornhub.com. Nu er hun sigtet for at have hjulpet sin kæreste med at dræbe en anden mand. Foto: Holmes County Sheriff-s Office