Søstre blev misbrugt af plejefar: Nu er han tiltalt i ny sag

Huset i Skælskør, hvor tre palæstinensiske piger i seks år blev udsat for overgreb og vold af deres plejefar. Nu er han tiltalt i en ny sag om overgreb mod en anden plejedatter, der boede i huset i to år. Huset er siden blevet overdraget til nye ejere. De nuværende beboere har intet med sagen at gøre. Foto: Per Rasmussen