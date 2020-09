Opgør i rygmærkemiljøet forud for menneskejagt, voldeligt overfald og ildebrande i Nordvestsjælland

For abonnenter

Sidste uges to påsatte brande og grove overfald i Jyderup samt yderligere to brande i samme hus i Vig skyldes efter alt at dømme en menneskejagt i det nordvestsjællandske rockermiljø.