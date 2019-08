Superskurken 'Næsen' fik livstid for stribevis af mord

Den hollandske gangster forlader retten i byen Haarlem i 2014. Foto: Robin van Lonkhuijsen/EPA/Ritzau Scanpix

Willem Holleeder har været hårdkogt kriminel, siden han bortførte Heineken-bryggeriets ejer i 1983. Nu er hollænderen dømt for mord - og hans søstre er blandt dem, der kæmper for at få ham spærret inde på livstid