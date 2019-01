Tiltale: Brugte lig som lokkedue og ventede timevis på nyt offer

Henrik Rysgaard erkendte under et grundlovsforhør i julie at have slået sin 56-årige kammerat ihjel med et enkelt skud. Efterfølgende forsøgte han også at få ramt på kammeratens stedsøn, forklarede han til retten. Foto: Privat