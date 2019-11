Olivia Gant døde som 7-årig. Privatfoto

Den uhelbredeligt syge seks-årige Olivia Gant blev et viralt fænomen, da hendes mor offentliggjorde en liste over ting, datteren ville opleve, før hun døde. Nu er moren tiltalt for at have slået datteren ihjel med falske sygdomme – og for at bedrage folk, der ville hjælpe den lille pige