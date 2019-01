Træningslejr skjult i skov: DDR rekrutterede mordere

I mange år gemte sikkerhedsapparatet i det daværende Østtyskland på en eksplosiv hemmelighed.

I al diskretion gav DDR husly til terrorister fra Rote Armee Fraktion-gruppen, der var efterlyst for drab, bombeangreb, bankrøverier med mere i Vesttyskland, hvor gruppen udkæmpede en selverklæret guerillakrig med hele forbundsrepublikken.

Internt i DDR-regi blev gruppen omtalt som 'demobiliserede kæmpere'. Og Stasi havde en ejendom i en skov ved Frankfurt an der Oder ved den polske grænse, hvor man i første omgang tog sig af RAF-folkene.

Det konspirative hus i skoven omtaltes i Stasi som 'Objekt 74.' Her var RAF-folkene anbragt et halvt års tid, hvor de fik nye identiteter samt dækhistorier kaldet legender. Desuden blev de skolet i almindelig skik og brug samt dagligdagen i Østtyskland.

Ved enkelte lejligheder i årene 1980 til 1982 blev skovhuset også besøgt af stadig aktive RAF-terrorister, der kunne slappe lidt af og samtidig trænede brug af håndvåben samt skydning med mortér.

Falske navne og fast arbejde

De flygtede RAF-folk blev siden sluset ud og spredt rundt om i DDR, hvor de fik arbejde på statsejede virksomheder. Samtidig fungerede de tidligere terrorister nu som såkaldte IM's - inoffizieller mitarbeiter - for de østtyske myndigheder.

Her var der tale om regulær meddelervirksomhed i forhold til Stasis altid årvågne overvågningsapparat.

Sådan tog 'Objekt 74' sig ud udefra.

Gårdspladsen, hvor der plads til biler og havemøbler. Foto: Stasi Mediathek

Ved Stasis hjælp mødtes de tidligere RAF-folk desuden regelmæssigt. Disse 'gammel elev'- træf blev også holdt i 'Objekt 74.'

Det er siden kommet frem, at Stasi i 80'erne forsøgte at lægge de vesttyske myndigheder hindringer i vejen i deres jagt på RAF-folk. Det skete både ved at tilbageholde oplysninger og aktivt ved i flere tilfælde at udlægge falske spor.

I Stasi havde den aktive del af RAF i øvrigt kodenavnet Stern 1, mens de indslusede RAF-folk, der opholdt i DDR, bar kodenavnet Stern 2.

Alle ti blev anholdt af de østtyske myndigheder og udleveret til Vesttyskland i månederne op til genforeningen i 1990. Her blev de efterfølgende stillet for retten og dømt.

Stasi-officeren Harry Dahl som han tog sig ud ved den dag i retssagen, hvor han blev dømt for at hjulpet RAF-folkene. Foto: AP Phot /Jockel Finck

I 1997 blev Harry Dahl sammen med tre andre tidligere Stasi-folk fra Afdeling XXII idømt symbolske straffe for at have ydet hjælp til RAF-terroristerne. Ved retssagen, der kørte ved Retten i Moabit i Berlin, forsvarede Dahl sig med forklaringen om, at DDR havde deeskaleret terrorismen ved at få RAF-folkene væk fra Vesttyskland.

Dermed havde han været med til at skåne Vesttyskland for terrorhandlinger, lød hans forklaring.

Her blev han idømt en mindre bøde. Ved den efterfølgende ankesag blev han frikendt.

Ud over DDR søgte en række RAF-folk fra slutningen af 70'erne og fremefter tilflugt i Mellemøsten. Her gemte de sig i Syrien, Libanon og Irak, hvor de særligt fik hjælp og støtte fra deres palæstinensiske allierede.

Dette kort blev blev fremstillet af de østtyske myndigheder til brug for at vise vej til det konspirative 'Objekt 74'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

DDR fulgte med: Tilbageholdt og afhørte terrorister

Generelt fulgte de østtyske myndigheder nøje med i, hvad der rørte sig i 'det andet Tyskland', og venstreorienterede miljøer havde høj prioritet, hvor DDR-styret på forskellig vis infiltrerede med det formål aktivt at påvirke de forskellige bevægelsers adfærd til eget bedste.

Det gjaldt eksempelvis fredsbevægelsen, der stod meget stærkt i Vesttyskland. Men også de mere militant-aktivistiske miljøer på venstrefløjen, eksempelvis husbesættere, fulgte DDR tæt ved hjælp af agenter og betalte informanter i miljøerne.

Også de venstre-ekstreme terrorister, blandt andet RAF, fulgte DDR-styret tæt. Med tiden ændrede det sig til aktiv støtte.

Og det af flere årsager. På den ene side frygtede DDR-styret, at terrorismen skulle brede sig til Østtyskland, hvorfor man her hellere ville være på forkant med situationen.

Omvendt var RAF i tæt kontakt med arabiske og palæstinensiske terror- og befrielsesbevægelser, som Østbloklandene støttede massivt, fordi Østblokken anså dem som frihedsbevægelser, der forsøgte at gøre sig fri af undertrykkelse.

Træ på væggene og træ på gulvet samt rustik møblement i fællesrummet i 'Objekt 74'. Foto: Stasi Mediathek

En bar med barstole var der også gjort plads til. Foto: Stasi Mediathek

Desuden var det vigtigt for DDR-styret at finde ud af, hvor de vesttyske terrorister stod i forhold til maoismen og den kinesiske kommunisme, som Sovjetunionen og de østeuropæiske lande anså for et fjendebillede.

Et på flere måder paradoksalt forhold, hvor Rote Armee Fraktion endte med at blive et lille hjul i det store kolde krigs-spil mellem Øst og Vest.

1. august 1975 oprettede Ministerium für Statssicherheit - Stasi - afdeling XXII, der fik navnet 'Terrorabwehr' - Terrorbekæmpelse. Og selvom terrorbekæmpelse var afdelingens oprindelige formål, så var det her, ansvaret for kontakten til Rote Armee Fraktion nogle år senere blev placeret.

Rejste via DDR

Allerede fra begyndelsen af den venstre-ekstreme terror i Vesttyskland udgjorde DDR en hjørnesten. For når terroristerne fra Berlin skulle rejse udenlands - eksempelvis til træningslejre i Mellemøsten - så rejste de via Schönefeld-lufthavnen i Østberlin eller østmagternes tognet.

For rejste man via østmagternes transportnet, var man uden for de vesttyske myndigheders overvågning og rækkevidde.

Til gengæld var man i østtyskernes vold, hvilket terroristen, Michael 'Bommi' Baumann fra gruppen Bewegung 2. Juni fik at mærke, da han 9. november 1973 blev anholdt på grænsen mellem DDR og Tjekkoslovakiet efter en tur til Firenze.

Der var gedigen landlig indretning indenfor i 'Objekt 74'. Foto: Stasi Mediathek

Et hyggehjørne med sofaarrangement var del af indretningen. Foto: Stasi Mediathek

Her blev han afsløret i at rejse på falske papirer og derfor pillet af toget af de østtyske grænsevagter. Han gav sig til kende med sit rigtige navn. Han blev derefter overgivet til Stasi, der fragtede ham til Stasis hovedfængsel, det siden så berygtede Hohenschönhausen-fængsel, i udkanten af Berlin.

Igennem seks uger blev han holdt fanget og afhørt om sin viden omkring det venstre-ektreme miljø og andre vesttyske terrorister. Frygt for enten at blive idømt fængsel i Østtyskland eller blive udleveret til Vesttyskland, hvor han var eftersøgt, fik ham til fortælle bredt.

Samlet blev det til en rapport på næsten 100 sider med detaljerede beskrivelser af forskellige personer.

Om Gudrun Ensslin forklarede han blandt andet, at 'hun er den ledende sjæl i RAF. Meget kold, men modig. Ikke synderligt munter og viser sjældent sine følelser over for andre. Flittig og ordentlig. En drivende kraft'.

Om Andreas Baader forklarede Baumann blandt andet, at han var en 'pralhans, der opførte sig brutalt overfor medlemmer. Meget fanatisk. Egoist. Fantast med infantil opførsel. Fuldstændigt vulgært sprog'.

Da Stasi mente, de havde tømt Baumann for oplysninger, blev han løsladt og 19. december diskret udvist til Vestberlin via Bahnhof Friedrichstrasse-grænseovergangen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ulrike Meinhof: Forsøgte den første kontakt

Gennem årene havde forskellige RAF-folk haft et godt øje til DDR i håbet om at finde en eller anden form støtte.

I august 1970 tog Ulrike Meinhof til Østberlin på falske papirer, hvor hun opsøgte hovedkontoret for den østtyske ungdomsbevægelse FDJ. Her præsenterede hun sig under sit rigtige navn, og det lykkedes hende at få en højerestående medarbejder i tale.

I godt 20 minutter snakkede de sammen, hvor Ulrike Meinhof udtrykte ønske om at komme til at tale med Stasi med det formål at drøfte 'organiseringen af modstanden i Vestberlin'. Hun sagde også, at hun ville komme tilbage dagen efter.

Hos Stasi brød man sig ikke om den tanke, og da Meinhof dagen efter - som lovet - forsøgte at krydse til Østberlin via grænseovergangen i Bahnhof Friedrichstrasse, blev hun afvist på Stasis ordre.

Dagen efter igen - 20. august - blev hendes indrejseforbud atter ophævet på ordre fra Stasi-chef og minister for intern sikkerhed Erich Mielke.

Allerede tidligt forsøgte Ulrike Meinhof at knytte kontakter i Østtyskland. Foto: ullstein bild/ All Over Press

I 1970 var DDR ikke klar til at indgå i et samarbejde med RAF. Men man holdt et vågent øje med situationen i Vesttyskland. Og samtidig lod man i vid udstrækning fortsat terroristerne bruge Schönefeld-lufthavnen til ind- og udrejse. Indimellem blev de rejsende terrorister taget ind og underkastet afhøringer.

I det voldsomme år 1977 fulgte både Stasis ledelse og DDR’s politiske top de voldsomme begivenheder i Vesttyskland, der kulminerede med kidnapningen af formanden for arbejdsgiverforeningen, Hanns Martin Schleyer. Via sit gode netværk af agenter og spioner i det vesttyske embedsværk, var DDR-ledelsen yderst velinformeret om den løbende situation.

Stoppet i lufthavnen

Året efter, i 1978, var der frugtbar kontakt imellem de vesttyske terrorister og DDR's sikkerhedsapparat.

Det skete, da lederen af Afdeling XXII 'Terrorabwehr', major Harry Dahl, i foråret kontaktede Bewegung 2. juni-medlemmet Inge Viett i Schönefeld-lufthavnen. Igennem to timer holdt de et møde, der ikke var en direkte afhøring, men mere havde karakter af en samtale om løst og fast.

Derefter blev hun diskret gelejdet til Vestberlin via Bahnhof Friedrichstrasse-grænseovergangen.

Senere samme år blev hun anholdt i Prag sammen med to andre terrorister, hvor de rejste på falske papirer. Viett gav sig til kende og bad om at blive overgivet til Stasi, der efterfølgende kom og hentede hende og hjalp hende videre.

I maj 1980 skiftede Inge Viett fra Bewegung 2. Juni til Rote Armee Fraktion, og samme måned tog hun igen til Østberlin for at mødes med Harry Dahl.

Erich Mielke var chef for chef for Stasi, og han fulgte operationen med RAF-folkene tæt. Foto: AP Photo/Elke Bruhn-Hoffmann

Årene fra 1977 til 1980 havde været hårde og voldsomme. RAF-folkene flakkede nu rundt i Europa og Mellemøsten på flugt fra de vesttyske myndigheder. De levede under falske identiteter og var mentalt nedslidte.

Chefen bød ind

Inge Viett ville derfor høre Harry Dahl, om DDR-styret ville hjælpe en gruppe RAF-folk med at forlade Europa, så de i stedet kunne slå sig ned i enten Angola eller Mocambique - to afrikanske lande, der fik forskellige former for større DDR-støtte.

Dahl tog spørgsmålet til sin øverste chef, Erich Mielke. Han tænkte lidt over sagen, og svarede: 'Hvorfor bliver de ikke bare her?'.

Så 18. august 1980 rejste de første to RAF-terrorister til DDR. Senere samme år fulgte yderligere seks RAF-folk efter, og i 1982 flygtede endelig Inge Viett til DDR sammen med Henning Beer, der også var RAF-medlem.

Læs andre artikler om Rote Armee Fraktion

Om befrielsen af Lufthansa-flyet Landshut:

Tyske politi i spektakulær befrielsesaktion: 'Ned med hovederne, hvor er svinene!'

Om den tidligere RAF-terrorist, der endte som jødehader:

Fra RAF-terror til Hitler-hilsen: Rabiat olding på flugt fra fængslet

Om Tysklands barske antiterrorkorps:

GSG 9: Så hårde er de tyske antiterror-læderhalse