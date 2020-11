Trods forbud: LTF-banden stadig brutal

For abonnenter

Nok er LTF-banden gjort forbudt - igen - men bandefigurer med tilknytning til den ulovlige gruppering er fortsat særdeles aktiv.

I dag, 12. november, stadfæstede Østre Landsret forbudsdommen, som Københavns Byret afsagde i 2018. Og omkring årsskiftet 2019 og 2020 så det vitterligt ud til, at banden var på vej i graven.

Men grupperingen fik vind i sejlene og rejste sig igen.

Bare inden for de seneste måneder har bandemedlemmer været sat i forbindelse en række grove forbrydelser. Senest i begyndelsen af november, hvor en mand, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger er mangeårig medlem af grupperingen, blev kidnappet sent om aftenen i Hvidovre og efterfølgende mishandlet.

Fundet ilde tilredt

Et par timer senere blev han fundet ilde tilredt i Ishøj nogenlunde samtidig med, at man fandt en brændende bil ved Vallensbæk havn, som politiet vurderer blev brugt til kidnapningen.

LTF'er kidnappet og tævet: Bil fundet udbrændt

Samtidig er grupperingens medlemmer part i ulmende konflikter rundt om i det Storkøbenhavnske område, fortæller kilder med indsigt i miljøet.

Under ankesagen har anklagemyndigheden gjort rede for, at der de seneste fem år har været 63 skudepisoder med relation til LTF.

I januar havde Rigspolitiet registreret 79 medlemmer, mens der modt på sommeren var lidt over 100 medlemmer. Siden oprettelsen og til i dag har der været 425 registrerede medlemmer.

Research viser, at særligt en faktor har spillet en central rolle i forhold til, at grupperingen fortsat gør sig gældende i bandemiljøet.

Sidst på sommeren beskrev Ekstra Bladet hvordan en gruppering, der kalder sig 'Holdet', samlet er gået ind i LTF. Det kom frem ved en retssag, hvor tre unge mænd var tiltalt for brandstiftelse mod en café i Valby.

Bekræftede tilknytning

Blandt de tiltalte var et ledende medlem af 'Holdet', der undervejs i sagen kunne bekræfte den nye fusion med Loyal to Familia.

- Ja, jeg er medlem af LTF og min afdeling hedder 'Holdet', og så vil jeg ikke svare på flere spørgsmål, lød det fra medlemmet med henvisning til anklagerens spørgsmål om tilhørsforholdet mellem de to bandegrupperinger.

Også et politividne fra Efterretning- og analyseafdelingen hos Københavns Politi kunne bekræfte, at 'Holdet', som tidligere gik under navnet 'Vanløsegrupperingen', nu er blevet en del af den forbudte bande.

Samarbejdet kom ifølge vidnet på benene, da det højtstående medlem af 'Holdet' blev løsladt efter en dom for blandt andet våben.

Sæt lyd på Bandeland Bandeland er Ekstra Bladets nye podcastserie af samme navn. Første sæson går bag en af Danmarks mest berygtede bander, Loyal to Familia. Du kan gratis lytte til alle afsnit i serien her:









Læs mere på bandeland.dk.

Hård kerne af gamle venner

I sagen mod de tre 'Holdet'-medlemmer kom det frem, at den nye LTF-fraktion består af en hård kerne af gamle venner, der hovedsageligt er vokset op sammen i Vanløse.

- Det er politiets vurdering, at der har været tale om en selvstændig gruppering fra 2015. Med en gruppering mener jeg, at de dengang kaldte sig for Vanløsegruppen. Der er stadig nogle tilbage derfra, i det der hedder 'Holdet' i dag, lød det fra politividnet fra Efterretning- og analyseafdelingen hos Københavns Politi.

Vidnet kunne også fortælle om fraktionens struktur og formodede kommandosti.

- Det er vores vurdering, at det er en meget topstyret gruppering, hvor der er én der bestemmer, fortalte vidnet.

Til forskel fra LTF, som inden foreningsforbuddet længe forsøgte at organisere sig med f.eks. titler og læderveste, som set hos rocker-grupperingerne, har politiets efterretningsafdeling ikke fundet tegn på samme strukturering i den noget mindre 'Holdet'-gruppering.

- Vi har ikke oplysninger om en opbygning, som vi kender fra andre grupperinger med forskellige titler og medlemsniveau. I stedet er det meget fra toppen det foregår, forklarede vidnet ved retssagen.