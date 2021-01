Familie og nær veninde er knust efter drab på 39-årig medarbejder på bosted for psykisk syge - lillebror er overbevist om, at flere gerningsmænd er skyld i tragedien

- Jeg var sammen med ham dagen før drabet til klokken 22, og da jeg prøvede at få fat i ham dagen efter, svarede han ikke, og så blev jeg bekymret, fortæller en ung kvinde om den mand, hun var ved at lære bedre at kende og havde udviklet varme følelser for.