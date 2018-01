Voldsmand gik efter ansigtet: Michelles knogle erstattet af jernplade

- Jeg løj overfor mine venner og familie. Da jeg havde en stor hævet læbe, sagde jeg til min mor, at det var min datter, som ved et uheld havde knaldet baghovedet op i læben på mig. Andre gange sagde jeg, at jeg havde snublet. Foto: Linda Johansen/privat