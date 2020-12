Voldsom video: Her bliver ubevæbnet Oliver skudt af betjente

'Vildt, uforsvarligt og en klar overreaktion,' siger advokat om to betjentes skud i kroppen på den nu afdøde 25-årige Oliver Dalgaard efter at have set privat video af den dødbringende anholdelse. ADVARSEL: VOLDSOMME BILLEDER