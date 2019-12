Hun blev fremstillet som en uansvarlig og fuld pige. Men nu fortæller Chanel Miller, hvad hun oplevede, og hvordan det var at være et offer i en af Amerikas mest omtalte voldtægtssager. Foto: Preston Gannaway/New York Times/Ritzau Scanpix

Strafferammen er 14 år. Alligevel sad amerikanske Brock Turner kun knap tre måneder bag tremmer for at have forgrebet sig på en beruset og bevidstløs pige