Joseph DeAngelo undgår dødsstraf, fordi han mandag erkendte sig skyldig i flere forbrydelser i retten i Sacramento, Californien. Foto: Fred Greaves/Ritzau Scanpix

Mandag erkendte seriemorderen, der i årtier har gået under navnet 'The Golden State Killer', i retten at have begået flere drab og andre forbrydelser i Californien i USA