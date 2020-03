Aase lever af at sælge helsekost: - Ordentlig mad, søvn og ingen stress er allervigtigst

- Vi arbejder jo meget alle sammen i dag, og det er måske ikke sikkert, at vi når at få tilført nok næringsstoffer til, at kroppen kan køre i femte gear, siger Aase Thomsen, indehaver af Helsam i Aalborg. Foto:m René Schütze