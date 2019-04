Anna Fryxelius har døjet med leddegigt i over halvdelen af sit liv. Privatfoto

Reumatisk sygdom er en af de mest almindelige årsager til at opsøge læge. Da Anna som 19-årig fik at vide, at hun havde leddegigt, fik hun besked om, at hun kunne forvente at ende i kørestol. Her er de bedste bud på at leve så godt som muligt med sygdommen